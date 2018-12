Basta sparare sul Pd | Zingaretti apra una stagione veramente nuova

huffingtonpost

(Di sabato 15 dicembre 2018) Nel momento in cui il governo giallo-verde sta rivelando tutta la sua debolezza e completa incapacità di governare il paese, tra retromarce clamorose, imbarazzanti genuflessioni all'Europa e mirabolanti promesse di redistribuzione che non verranno mai mantenute, c'è chi si esercita con sempre maggiore godimento asul Pd. I risparmi degli italiani bruciano, gli investitori scappano a gambe levate dal nostro paese, il Pil va a picco, ma la cosa più importante sembra essere quella di sputare veleno sul Pd. Da fuori e da dentro.Le bordate che arrivano da fuori non stupiscono più di tanto. I difensori ad oltranza dell'esperimento populista hanno gioco facile a nascondere i fallimenti e i ritardi del governo Salvini-Di Maio, spostando l'attenzione sulla fragilità dell'opposizione e sulle sue divisioni interne. Per non parlare poi dell'ossessione ...