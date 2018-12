scuolainforma

: Ricostruzione carriera: bisogna applicare news CCNL - scuolainforma : Ricostruzione carriera: bisogna applicare news CCNL - MarcoMonzRossel : Unicobas Milano: ricorso rivolto a tutti i docenti per il recupero integrale della ricostruzione di carriera… - PinoDurante : RT @p_durantescuola: -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Le segreterie scolastiche dovranno attenersi per ladidel personale alla nota n. 2422 del 7 dicembre 2018 del Miur. Questa fornisce indicazioni in merito all’aggiornamento delle funzioni di Gestione delladel personale scolastico in seguito all’applicazione del2016‐18. Ricordiamo a tutto il personale docente e Ata di monitorare le segreterie per la propriadiperché cade in prescrizione dopo 10 anni dalla data di immissione in ruolo ed economicamente si prescrive a decorrere dai 5 anni che precedono la data della domanda presentata.Circolare Miur Precisiamo che il 16 ottobre 2017 la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato una circolare in cui evidenza che il diritto a ricevere gli arretrati non va in prescrizione se la domanda è stata presentata nei tempi e il decreto diinvece è stato tardivo. La legge ...