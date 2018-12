Leonardo | 3 elicotteri per vigili fuoco

Leonardo - tre elicotteri per i Vigili del Fuoco : Leonardo ha siglato un contratto con i Vigili del Fuoco per la fornitura di tre elicotteri AW139. L'ordine, del valore di circa 45 milioni di euro, comprende anche servizi integrati di supporto e ...

