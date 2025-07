Strage Bologna la Cassazione ha confermato l’ergastolo per Bellini

La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Paolo Bellini, l’ex esponente di Avanguardia Nazionale condannato per il suo ruolo nella tragica strage di Bologna del 1980, che si è portata via 85 vite e ne ha ferite oltre 200. La decisione rende definitiva la pena, segnando un importante capitolo per la giustizia italiana. Ripercorriamo insieme i dettagli di questa drammatica pagina della nostra storia.

(Adnkronos) – Diventa definitivo l'ergastolo per l'ex esponente di Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini, accusato di concorso nella strage di Bologna del 2 agosto 1980, in cui morirono 85 persone e oltre 200 rimasero ferite. I giudici della sesta sezione penale della Cassazione presieduta da Giorgio Fidelbo hanno rigettato il ricorso presentato dalla difesa contro la .

Strage di Bologna, la Cassazione conferma l’ergastolo per l’ex terrorista Paolo Bellini - La lunga attesa si è conclusa: la Cassazione conferma l’ergastolo per Paolo Bellini, ex terrorista di Avanguardia Nazionale, responsabile della strage di Bologna del 1980.

