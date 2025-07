Paolo Bellini confermato l’ergastolo in Cassazione per la strage di Bologna

La Cassazione ha definitivamente confermato l'ergastolo per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, riconosciuto responsabile della terribile strage di Bologna del 1980. Un verdetto che chiude un lungo capitolo di giustizia e memoria, ribadendo la severità della legge contro il terrorismo. La decisione rafforza la sentenza definitiva, portando a conclusione un processo che ha segnato profondamente la storia italiana. La verità sulla tragedia può così considerarsi in parte chiarita.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, riconosciuto colpevole di concorso nella strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, che causò la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200. I giudici della sesta sezione penale hanno inoltre ribadito la condanna a sei anni per depistaggio all’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel. Confermata anche la pena di quattro anni per Domenico Catracchia, amministratore di immobili in via Gradoli a Roma, accusato di aver fornito false informazioni al pubblico ministero. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Paolo Bellini, confermato l’ergastolo in Cassazione per la strage di Bologna

