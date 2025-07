PS4 PS4 HEN v2.20 BETA | Patch Dinamiche Supporto TestKit e FTP Integrato

Se sei appassionato di hacking e homebrew su PS4, non puoi perderti la nuova versione beta del PS4 HEN v2.2.0! Con supporto esteso fino al firmware 12.02, funzionalità ottimizzate e compatibilità con TestKit, questa release apre nuove possibilità per la tua console. Scopri tutte le novità e come sfruttare al meglio il tool per massimizzare il tuo divertimento digitale. La rivoluzione è finalmente arrivata: preparati a esplorare il massimo potenziale della tua PS4!

Finalmente √® arrivato un aggiornamento importante per¬† PS4 HEN, il tool di homebrew enabler e jailbreak per PlayStation 4! La nuova versione¬† v2.2.0 BETA ¬†introduce supporto esteso dal firmware¬† 5.05 fino al 12.02, insieme a diverse ottimizzazioni e correzioni. Novit√† Principali. ¬† Supporto esteso per firmware 5.05 ‚Äď 12.02 ¬† Possibilit√† di funzionamento su PS4 TestKit ¬†(basta inserire un file¬†.ini ¬†nella root di una chiavetta USB e attivare¬† skippatches ) ¬† Rilevamento dinamico degli offset della struttura proc ¬†(migliora la compatibilit√† con firmware modificati) ¬† Aggiunte opzioni per correggere patch problematiche ¬†(alcuni exploit applicano patch errate, ora √® possibile sistemarle dalle impostazioni) ¬† Nota: ¬†Al momento non √® ancora disponibile il decrypt automatico dei file¬† SELF, ma il team sta lavorando per aggiungere questa funzionalit√† in futuro. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net ¬© Gamesandconsoles.net - [PS4] PS4 HEN v2.2.0 BETA: Patch Dinamiche, Supporto TestKit e FTP Integrato

