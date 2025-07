Caso Pifferi difesa Pontenani | Accuse infondate uscirà assolta

La vicenda giudiziaria di Alessia Pifferi si arricchisce di un nuovo capitolo: l'avvocata Alessia Pontenani, coinvolta nel procedimento per favoreggiamento, si appresta a confrontarsi con il gup di Milano, Roberto Crepaldi. Dopo un inizio d'accusa infondato, il caso si avvia verso una fase cruciale, che potrebbe ridisegnare le sorti della vicenda e offrire nuove luci sulla veritĂ .

L'avvocata di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani, si farĂ interrogare dal gup di Milano Roberto Crepaldi nel procedimento in cui è imputata di favoreggiamento nei confronti della sua cliente condannata in primo grado all'ergastolo per l'omicidio pluriaggravato della figlia di quasi 18 mesi.

