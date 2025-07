Piazza Trieste e Trento aggredisce familiari con un casco integrale | arrestato

Una tranquilla giornata in piazza Trieste e Trento a Napoli è stata sconvolta da un’aggressione violenta: un uomo, armato di casco integrale, ha aggredito alcuni familiari. Già destinatario di precedenti denunce per violenza domestica, il soggetto è stato immediatamente arrestato dagli agenti della Polizia Locale. Questo episodio solleva ancora una volta il tema della sicurezza pubblica e della tutela delle vittime, richiamando l’attenzione su misure più efficaci di prevenzione e intervento.

L'uomo finito in manette per aver aggredito alcuni suoi familiari in piazza Trieste e Trento a Napoli con un casco, era già destinatario di due denunce per violenza domestica. Un cittadino napoletano è stato arrestato dagli agenti dell'Unità Operativa Investigativa ed Emergenze Sociali (IAES) della Polizia Locale a seguito di una violenta aggressione avvenuta in piazza Trieste e Trento.