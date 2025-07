Succhi di frutta i pro i contro e cosa nascondono Il segreto per scegliere i migliori

Durante l'estate, i succhi di frutta si confermano come alleati irresistibili per dissetarsi e ricaricare di vitamine, ma attenzione ai segreti nascosti dietro alle etichette. Mentre offrono benefici naturali, alcuni prodotti possono nascondere zuccheri aggiunti e ingredienti poco salutari. Scopri i pro, i contro e le strategie dei nutrizionisti per scegliere i succhi migliori e gustare con consapevolezza questa bevanda amata. Leggi anche: ...

Durante l’estate, complici le alte temperature, i succhi di frutta diventano tra le bevande più apprezzate e consumate. Oltre a dissetare, forniscono vitamine e zuccheri naturali. Tuttavia, proprio per la loro composizione, è importante adottare alcune buone abitudini ed evitare errori comuni. A fare il punto è il quotidiano britannico The Guardian, che ha raccolto il parere di diversi nutrizionisti. Ecco i principali consigli. Leggi anche: Guerra, chi verrebbe chiamato alle armi nel caso l’Italia entrasse in un conflitto Pro e contro dei succhi di frutta. Secondo Sammie Gill, nutrizionista della British Dietetic Association, i succhi di frutta contengono una buona dose di vitamine, sali minerali e composti vegetali benefici come i polifenoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Succhi di frutta, i pro, i contro e cosa nascondono. Il segreto per scegliere i migliori

In questa notizia si parla di: succhi - frutta - cosa - nascondono

Succhi di frutta biologici: bevande piene di salute - succhi di frutta biologici sono un alleato prezioso per il nostro benessere quotidiano. Ricchi di vitamine e minerali, offrono un modo naturale e gustoso per mantenersi in forma, anche per i più piccoli.

La barretta light, il succo 100% naturale? Beh… spesso sono più zucchero di una caramella! Smascheriamo i prodotti che si fingono salutari, ma dietro etichette colorate e strilli vari, nascondono insidie: zuccheri aggiunti, grassi saturi e conservanti. Vi presenti Vai su Facebook

Frullati e succhi di frutta al 100%: spuntano tracce di pesticidi e micotossine, Eurospin tra i peggiori del test; Sugar tax in UK: i consumi si sono veramente ridotti?; Quel “senza zuccheri aggiunti” che nasconde i dolcificanti.

Cosa c’è davvero nel “succo 100% di frutta”? Non sempre è quello che ti aspetti - Tra concentrati, zuccheri naturali e processi industriali, ecco cosa si nasconde davvero dietro l'etichetta e cosa sapere per scegliere consapevolmente. Segnala greenme.it

Succhi di frutta 100%… cosa? Quando il marketing supera la realtà - I succhi di frutta 100% – come quello analizzato – sono composti unicamente da succo, senza acqua né zuccheri aggiunti. Segnala ilfattoalimentare.it