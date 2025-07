Basta telefonate spazzatura ecco come verranno bloccate una volta per tutte

Basta telefonate indesiderate: l’Italia si prepara a mettere fine alle chiamate spam una volta per tutte. Dopo anni di tentativi infruttuosi, l’Agcom ha annunciato misure rivoluzionarie che entreranno in vigore nel 2025, portando finalmente sollievo a milioni di cittadini stanchi di molestie. L’attesa sta per finire: ecco come queste nuove norme trasformeranno il modo di gestire le telefonate moleste e proteggere la nostra privacy.

Dopo anni di tentativi fallimentari con il Registro delle opposizioni e il Codice di condotta del telemarketing, l'Italia si prepara finalmente a dire basta alle chiamate moleste che tormentano milioni di cittadini. L'Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha varato misure importanti che entreranno in vigore in due fasi cruciali: il 19 agosto e il 19 novembre 2025. Il piano anti-spam dell'Agcom prevede un'implementazione graduale ma definitiva: 19 agosto 2025: scatta il blocco automatico per tutte le chiamate provenienti dall'estero che mascherano numeri fissi italiani (come i prefissi 02 di Milano o 06 di Roma).

