Fontana | Borsellino esempio di rigore morale coerenza e tenacia

La figura di Paolo Borsellino incarna i valori supremi di rigore morale, coerenza e tenacia nella lotta contro la mafia. La sua dedizione senza compromessi e il suo esempio di integrità sono un faro di speranza e giustizia per tutta l’Italia. Oggi, attraverso la semplice esposizione della sua borsa, la Camera dei Deputati ci ricorda che il suo sacrificio non sarà mai dimenticato e ci invita a continuare il suo impegno.

ROMA – "La Camera dei deputati rende omaggio con immutata commozione alla memoria del giudice Paolo Borsellino, vittima il 19 luglio 1992, insieme agli agenti della sua scorta, della strage mafiosa di Via D'Amelio. Oggi lo ricordiamo esponendo la borsa che utilizzava tutti i giorni e che aveva con sé anche in quel drammatico momento. Paolo Borsellino è stato un uomo, un marito, un padre, un magistrato che ha speso la sua vita nella lotta alla mafia, sacrificando sé stesso e la sua famiglia. Anche dopo la strage di Capaci non si è tirato indietro dinanzi a quella feroce violenza e ha continuato il suo lavoro da autentico servitore dello Stato.