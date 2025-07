Sciopero treni 8 luglio 2025 | orari fasce di garanzia e motivi

Il 8 luglio 2025, il personale ferroviario incrocerà le braccia, con uno sciopero che coinvolgerà Trenitalia, Italo, Trenord e Rfi. Dalle 21 di lunedì 7 alle 18 di martedì 8, si prevedono possibili ritardi e cancellazioni su tutto il territorio nazionale. La protesta nasce da esigenze di maggiori tutele e condizioni di lavoro più dignitose per i lavoratori del settore. Ecco cosa sapere sugli orari, fasce di garanzia e motivi alla base di questa mobilitazione.

Il personale ferroviario sarà in sciopero dalle 21 di lunedì 7 luglio alle 18 di martedì 8 luglio 2025. L’agitazione coinvolgerà Trenitalia, Italo, Trenord, Rfi e il settore del trasporto merci, con possibili ritardi e cancellazioni su tutto il territorio nazionale. La protesta nasce da richieste precise avanzate dai sindacati: maggiori tutele per la sicurezza nei cantieri ferroviari, condizioni di lavoro più dignitose per macchinisti e capitreno, e la proposta di un contratto unico valido per tutto il settore ferroviario. Sciopero del 7 e 8 luglio: le fasce garantire. Treno regionale (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sciopero treni 8 luglio 2025: orari, fasce di garanzia e motivi

In questa notizia si parla di: luglio - sciopero - treni - orari

Poste in sciopero il 3 luglio per i salari - Il 3 luglio, i lavoratori di Poste Italiane incroceranno le braccia in uno sciopero nazionale indetto da Uil e Cgil.

Sciopero treni il 7 e 8 luglio: ecco gli orari a rischio e le tratte garantite da conoscere prima di partire. Vai su Facebook

Nuovo sciopero (regionale) dei treni in arrivo a luglio: viaggi a rischio per 23 ore https://ift.tt/hk2SyQw https://ift.tt/DCfbSHx Vai su X

Scioperi a luglio 2025: calendario manifestazioni, date e orari; Sciopero dei trasporti, stop dei treni per 21 ore: gli orari della protesta; Nuovo sciopero dei treni il 7 e 8 luglio, stop di 21 ore per il personale ferroviario: orari e modalità.

Nuovo sciopero dei treni il 7 e 8 luglio, stop di 21 ore per il personale ferroviario: orari e modalità - Due giorni di disagi per chi viaggia in treno: tra il 7 e l'8 luglio scioperi indetti da CUB, SGB e Assemblea Nazionale PDM/PDB dovrebbero coinvolgere ... fanpage.it scrive

Sciopero treni in arrivo 7-8 luglio: orari e tratte garantite - Luglio si apre con diverse agitazioni sindacali, tra queste lo sciopero dei treni del 7e 8: cosa sapere su orari e fasce garantite ... Come scrive trend-online.com