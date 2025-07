La Tv è di mio nonno | e pure la bolletta | CANONE TV CANCELLATO per ‘vincolo ‘Anagrafico’ per legge gli anziani non pagano più

Novità importanti in vista per molti italiani: grazie a recenti normative, gli anziani e chi possiede determinati apparecchi possono ottenere l’esenzione dal canone Rai, con potenziali risparmi significativi. Un cambiamento che potrebbe svelare un nuovo modo di pensare alla televisione e alle imposte legate ai dispositivi domestici. Ma cosa bisogna sapere davvero? Scopriamo insieme come questa riforma può fare la differenza nelle vostre tasche.

Possibili importanti novità per molti italiani che così potrebbero risparmiare fiori di quattrini. Cosa c'è da sapere. Il canone Rai è un'imposta sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive nel territorio italiano. Non è, come spesso si pensa, una tassa sui programmi o sui servizi offerti dalla Rai, ma un tributo richiesto per il possesso dell'apparecchio stesso, a prescindere dal suo utilizzo. Questo prelievo fiscale serve a finanziare il servizio pubblico radiotelevisivo. L'origine del canone risale a un periodo ben precedente all'avvento della televisione.

