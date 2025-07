Trump attacco durissimo a Elon Musk | Basta sussidi voglio un’indagine

Nella nuovo panorama politico americano del 2025, il confronto tra Donald Trump ed Elon Musk si fa sempre più acceso, rivelando tensioni profonde all’interno della galassia conservatrice. Con un attacco senza precedenti, Trump chiede un’indagine sui sussidi concessi a Musk, sostenendo che senza di essi l’industria dell’imprenditore sudafricano dovrebbe chiudere i battenti. Una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri politici e industriali degli Stati Uniti.

Nella nuova America trumpiana del 2025, dove la politica si fa a colpi di post e ultimatum, lo scontro frontale tra Donald Trump ed Elon Musk segna una frattura epocale dentro la stessa galassia conservatrice. Le parole del presidente USA sono arrivate come un siluro nella notte: “ Musk ha ricevuto più sussidi di chiunque altro nella storia. Senza quelli, dovrebbe chiudere baracca e tornare a casa, in Sudafrica ”. Non è solo una stoccata personale. È un messaggio politico diretto, pungente e con un bersaglio preciso: il miliardario che solo pochi mesi fa era ancora uno dei finanziatori principali della campagna di rielezione di Trump, e che oggi guida la rivolta contro la legge di Bilancio in discussione al Senato, la Big Beautiful Bill. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it