LIVE Musetti-Basilashvili 2-6 6-4 1-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro riesce a pareggiare i conti partito un 2 su 3

Vivi ogni momento del match tra Musetti e Basilashvili in diretta da Wimbledon 2025. L'azzurro si sfida con il tennista georgiano, portando la partita su un emozionante equilibrio. Tra scambi mozzafiato e colpi decisivi, ogni punto racconta una storia di tenacia e talento. Resta aggiornato e non perdere neanche un colpo: clicca qui per seguire la diretta live e scoprire chi trionferà in questa battaglia sportiva senza esclusione di colpi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 ODDIOOOO favolosa palla corta vincente di Musetti! Magia! 30-40 Arriva come un gatto sulla smorzata Basilashvili e recupera in modo vincente di rovescio. Palla break. 30-30 Ottima prima! Si torna pari! 15-30 Noo! Doppio fallo Musetti. 15-15 Nei piedi la risposta, dà il quindici al georgiano. 15-0 Non risponde di dritto Basilashvili. 1-2 A quindici il georgiano. 40-15 Non risponde purtroppo di rovescio il carrarino. 30-15 Stavolta non va il rovescio. 30-0 BUM! Pazzesco rovescio del georgiano. 15-0 Ace (6°) Basilashvili. 1-1 Via! Pareggiamo i conti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Basilashvili 2-6, 6-4, 1-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro riesce a pareggiare i conti, partito un 2 su 3

In questa notizia si parla di: musetti - basilashvili - diretta - wimbledon

Dove vedere in tv Musetti-Basilashvili, Wimbledon 2025: programma, giorno esatto, streaming - Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta il primo turno tra Lorenzo Musetti e Nikoloz Basilashvili a Wimbledon 2025, scopri il programma dettagliato, la data esatta e lo streaming ufficiale.

#Musetti diretta esordio a #Wimbledon: segui la sfida contro #Basilashvili Vai su X

?WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 1-7 •Ore 12:00 Cocciaretto vs Pegula •Ore 12:00 Sonego vs Faria •Ore 13:30 Musetti vs Basilashvili •Ore 14:00 Bronzetti vs Teichmann •Ore 14:00 Sinner cs Nardi •Ore 15:30 Cobolli vs Vai su Facebook

Musetti-Basilashvili LIVE più tardi su; Wimbledon LIVE, Musetti-Basilashvili: la cronaca in diretta; Musetti diretta esordio a Wimbledon: segui la sfida contro Basilashvili.

Musetti diretta esordio a Wimbledon: segui la sfida contro Basilashvili - Il tennista azzurro, numero 7 del mondo nonché settima testa di serie del tabellone, sfida il qualificato georgiano Niko ... Si legge su msn.com

Diretta Wimbledon 2025/ Musetti Basilashvili streaming video tv: ancora primo turno! (oggi 1 luglio) - Diretta Wimbledon 2025 streaming video tv: spicca Musetti Basilashvili, in campo anche Cobolli, Sonego, Cocciaretto e Bronzetti nel 1° turno. Secondo ilsussidiario.net