Ora che è all' università Suri Cruise è sparita dai radar | la 19enne ha scelto di allontanarsi dai riflettori cambiando persino nome

In un mondo in cui la fama può accecare, Suri Cruise ha deciso di scomparire dai riflettori, abbracciando l’anonimato e un nuovo percorso di vita. Dopo aver lasciato alle spalle le luci di Hollywood e le foto da bambina fashion, ora si dedica agli studi con umiltà e serenità. La sua scelta di cambiare identità e vivere lontano dal clamore rappresenta una vera rivoluzione personale, dimostrando che anche le stelle più brillanti possono scegliere di essere normali.

Dimenticate le foto da bambina super fashion con vestitini da migliaia di dollari: Suri Cruise ha voltato pagina. Mentre alcuni figli di celebrità farebbero qualsiasi cosa per stare sotto i riflettori, lei – figlia di Katie Holmes e di Tom Cruise – ha scelto la strada opposta. La ragazza, che ha appena chiuso il primo anno alla prestigiosa Carnegie Mellon University di Pittsburgh, vive una vita da studentessa normale. E quando i paparazzi riescono a fotografarla di nascosto, ecco che le immagini fanno immediatamente il giro del web, proprio perché non sono tante. Com’è la nuova vita di Suri Cruise lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ora che è all'università, Suri Cruise è sparita dai radar: la 19enne ha scelto di allontanarsi dai riflettori cambiando persino nome

In questa notizia si parla di: cruise - suri - scelto - riflettori

Tom Cruise, il divorzio da Nicole Kidman e Katie Holmes, la figlia Suri che non vede da 11 anni (per colpa di Scientology). Chi è l'attore di Hollywood - Tom Cruise, l'iconico attore di Hollywood, è al centro di gossip e polemiche per il suo passato matrimoniale con Nicole Kidman e Katie Holmes.

Suri Cruise rinnega il cognome di papà Tom: «Per lei lui non esiste più». Il nuovo nome scelto in omaggio a ma; Suri Cruise compie 18 anni: lontana dai riflettori (e da papà Tom), protetta da mamma Katie Holmes; Suri Cruise pronta per il college: qual è l’università scelta dalla figlia di Katie Holmes.

Suri Cruise rinnega il cognome di papà Tom: «Per lei lui non esiste più». Il nuovo nome scelto in omaggio a mamma Katie Holmes - Leggo.it - Suri, la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, dopo i festeggiamenti per i suoi 18 anni (in assenza del suo celebre papà), è tornata sotto i riflettori per una scelta che fa discutere. Riporta leggo.it

Suri Cruise oggi: 18 anni e nuovo cognome | Radio Deejay - Nata il 18 aprile 2006 e cresciuta inizialmente ad Hollywood come mini- Scrive deejay.it