Ademola Lookman potrebbe presto lasciare l’Atalanta, ma non senza suscitare interesse tra i grandi club europei. La sua velocità, tecnica e quelle magie che hanno illuminato la scena, come la memorabile tripletta in finale di Europa League, lo rendono un obiettivo ambito. Un trasferimento che potrebbe cambiare le sorti di una carriera già brillante e creare un nuovo capitolo nel calcio internazionale. Restate sintonizzati per scoprire quale sarà il suo prossimo passo.

Un club è pronto a fare follie per ingaggiare Ademola Lookman dall’Atalanta. Il nigeriano, potrebbe lasciare la Dea dopo tre stagioni. Il nome di Ademola Lookman è stato spesso associato a diversi top club europei, e ciò non sorprende più di tanto. Nella memoria di tutti le sue giocate, i suoi gol e le sue qualità palla al piede, con la punta dell’iceberg la splendida tripletta in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen l’anno scorso. Dopo l’ennesima stagione parecchio positiva in termini di gol e assist (20 gol e 7 assist), il nigeriano ha ottenuto parecchio appeal a livello internazionale. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Lookman, addio Atalanta: un club pronto ad ingaggiarlo

