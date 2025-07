Incendio di sterpaglie a fuoco anche un’oliveta Pompieri in azione a Signa

Un vasto incendio di sterpaglie si è sviluppato a Signa, minacciando anche un’oliveta e creando una densa colonna di fumo visibile da tutta la zona. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme, mentre il vento ha complicato le operazioni di spegnimento. Una situazione critica che richiede attenzione e collaborazione costante per tutelare ambiente e sicurezza. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Firenze, 1 luglio 2025 – Vigili del fuoco in azione nel Comune di Signa, nei pressi del cimitero di San Miniato in via di Castelletti, per un incendio di sterpaglie che sta interessando anche un’oliveta. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno generato una colonna di fumo visibile anche dalla FiPiLi. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest con il supporto del personale dei distaccamenti di Calenzano, San Casciano in Val di Pesa e di Empoli. I pompieri stanno effettuato lo spegnimento dell'incendio e sono a protezione delle abitazioni presenti nelle immediate vicinanze dell’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio di sterpaglie, a fuoco anche un’oliveta. Pompieri in azione a Signa

