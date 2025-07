Agricoltura sociale presentato il nuovo logo per le imprese e il bando da 3 milioni

L'agricoltura sociale si evolve, portando innovazione e solidarietà nel cuore della Toscana. Con il nuovo logo che raffigura mani intrecciate, si rafforza l'identità di un settore in crescita, accompagnato da un bando da 3 milioni di euro. Regione Toscana e Anci Toscana promuovono incontri nelle città di Monsummano, Lucca e Arezzo, per condividere prospettive e opportunità. Un passo importante verso un’agricoltura più inclusiva e sostenibile.

Arezzo, 1 luglio 2025 – Al via il ciclo di incontri sul territorio promosso da Regione Toscana e Anci Toscana per fare il punto su un settore in crescita. I prossimi appuntamenti a Monsummano, Lucca e Arezzo, il 9 il 16 e il 22 luglio Un cuore formato da una serie di tante mani intrecciate: è il nuovo contrassegno che d'ora in poi identifica una fattoria sociale in Toscana. Il logo è stato presentato stamani in occasione del convegno "Agricoltura sociale, prospettive e sviluppi territoriali", organizzato da Regione Toscana e Anci Toscana, che si è svolto a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza regionale, al quale hanno partecipato la vicepresidente e assessora all'agricoltura Stefania Saccardi, che ha introdotto i lavori, gli assessori alla sanità Simone Bezzini e al sociale Serena Spinelli e la presidente di Anci Toscana Susanna Cenni.

