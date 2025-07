Kim Jong-un in lacrime per i soldati nordcoreani morti per aiutare la Russia E si inginocchia davanti a una bara

In un gesto toccante e inaspettato, Kim Jong-un si è presentato in lacrime davanti alle bare dei soldati nordcoreani deceduti mentre rendeva omaggio durante una visita ufficiale in Russia. Un’immagine che scuote e rivela un lato umano del leader, spesso nascosto dietro il volto autoritario. La scena sottolinea l’intensa alleanza tra Pyongyang e Mosca, in un momento di tensioni globali. Ma cosa significherà questo gesto per le future alleanze internazionali?

Le immagini pubblicate dai media statali nordcoreani mostrano il presidente Kim Jong-un che rende omaggio, visibilmente commosso, alle bare avvolte nella bandiera dei soldati nordcoreani morti per aiutare la Russia a combattere l'Ucraina. L'evento commemorativo dell'alleanza russo-nordcoreana si è svolto durante la visita di una delegazione da Mosca guidata dalla ministra della Cultura, Olga Lyubimova. Kim era accompagnato dalla inseparabile figlia adolescente Ju-ae e da altri funzionari del Nord e russi. Su un grande schermo sono stati proiettati i video relativi all'invio delle truppe nordcoreane in Russia, a supporto della guerra del Cremlino contro l'Ucraina.

