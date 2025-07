Inter non solo Calhanoglu | altra cessione a sorpresa per 35 milioni

L'Inter continua a scrivere il suo capitolo di cessioni estive, con Calhanoglu sempre più vicino al Galatasaray in una trattativa da 35 milioni. Ma non è tutto: altri addii potrebbero essere dietro l'angolo, mentre il club si prepara a un nuovo piano strategico per consolidare la rosa. La domanda ora è: quale sarà la vera direzione del mercato nerazzurro? Dopo tensioni e trattative, il futuro si fa sempre più incerto e affascinante.

Tiene banco il capitolo cessioni in casa Inter. Occhio al futuro di Calhanoglu sempre più vicino al Galatasaray e pronto a dire addio ai nerazzurri. Tuttavia il club turco dovrà accontentare le richieste nerazzurre prima del via libera definitivo Quale sarà il nuovo piano cessioni dell’Inter in vista dell’estate? Dopo il botta e risposta tra Lautaro Martinez -Marotta e Calhanoglu, il futuro del centrocampista turco sembrerebbe essere ormai lontano da Milano. Il Galatasaray osserva interessato, ma serviranno 40 milioni per convincere Marotta a dire sì. Nessun costo sul cartellino, soprattutto a due anni dalla scadenza dell’attuale contratto. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Inter, non solo Calhanoglu: altra cessione a sorpresa per 35 milioni

