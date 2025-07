The Running Man | ecco Glen Powell nel trailer del film di Edgar Wright da L' uomo in fuga di Stephen King!

Preparati a un'esperienza mozzafiato con il nuovo adattamento di "The Running Man" di Edgar Wright, che vede Glen Powell protagonista in un thriller ricco di suspense e azione. Rivisitando il celebre romanzo di Stephen King, Wright trasporta questa storia iconica in un futuro distopico ancora più inquietante. Non perderti il trailer esclusivo e scopri come questa rivisitazione moderna ti terrà col fiato sospeso fino all'ultimo secondo.

Edgar Wright riporta al cinema in una nuova versione, The Running Man, il romanzo del 1982 di Stephen King (con lo pseudonimo di Robert Bachman), già oggetto del film L'Implacabile del 1987. Ecco il trailer. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Running Man: ecco Glen Powell nel trailer del film di Edgar Wright da L'uomo in fuga di Stephen King!

