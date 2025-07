Inter Chivu cerca di calmare gli animi

Dopo la sconfitta contro il Fluminense, Cristian Chivu si presenta con pacatezza e determinazione, invitando a riflettere e mantenere alta la fiducia. Le parole del tecnico romeno mirano a calmare gli animi e a rafforzare l’unità di squadra, consapevole che solo lavorando insieme si può superare questa battuta d’arresto. Con queste premesse, l’Inter si prepara a ripartire con rinnovato spirito e determinazione, perché il calcio è fatto di sfide da affrontare e risposte da dare.

Chivu dopo Inter-Fluminense: “Lautaro ha ragione, serve unità ” L’Inter di Cristian Chivu esce sconfitta 2-0 dal Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, con gol di Cano e Hercules, e saluta il torneo a Charlotte. Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico romeno analizza il ko: “Siamo stati L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Chivu cerca di calmare gli animi

