L’esercizio fisico come l’amore non ha età | il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve

L'esercizio fisico, come l’amore, non ha età: un principio che ha risuonato forte nel saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve al Circolo Arci di Cavalleggeri a Napoli. Tra festa, emozione e consapevolezza, si sono concluse le sessioni di ginnastica dolce, fitness e altre discipline, celebrando il cammino condiviso e la passione che unisce generazioni di donne. Un evento che ha rafforzato il legame tra benessere e comunità.

Un clima di festa, emozione e consapevolezza ha accompagnato l'incontro di fine anno presso il Circolo Arci di Cavalleggeri a Napoli, dove oltre 100 allieve hanno partecipato all'evento conclusivo dei corsi guidati dalla storica istruttrice ginnica e coach Katia La Pietra, punto di riferimento per generazioni di donne di alcuni quartieri dell'area occidentale di Napoli. Tre le discipline protagoniste: ginnastica dolce per anziani, Fitness e Pilates, un mix di movimento, cura di sé e benessere psicofisico che ha segnato il percorso di tantissime partecipanti, in un progetto che va ben oltre l'attività fisica.

