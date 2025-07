Insigne l’agente lancia un messaggio al Napoli | la proposta è pazzesca

Insigne, l'agente dell'attaccante napoletano, lancia un messaggio chiaro al Napoli: la proposta 232 pazzesca è pronta a rivoluzionare il futuro di Lorenzo. L’attaccante, ormai libero dal Toronto, è pronto per una nuova avventura nel cuore della sua città. Il club azzurro punta forte a costruire una rosa competitiva sotto la guida di Conte, e le trattative sono più vive che mai. La prossima stagione potrebbe essere quella del grande ritorno: il sogno si sta avvicinando.

L’attaccante napoletano non è più calciatore del Toronto ed è pronto per una nuova avventura: le parole dell’agente Il Napoli pensa ad una sola cosa: acquistare il maggior numero di giocatori per mettere a disposizione di Antonio Conte la miglior rosa possibile in vista della prossima stagione. La società azzurri infatti è alla continua ricerca di nomi nuovi pronti a completare ogni reparto di campo. Le piste calde sono sempre quelle di Noa Lang, con l’olandese quasi prossimo a vestire la maglia azzurra e Lorenzo Lucca, con l’attaccante italiano che gradirebbe l’approdo a Napoli. Ma non solo nuovi giocatori: la suggestione di un ritorno partenopeo arriva direttamente dalle parole rilasciate dall’agente dall’ex capitano azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it