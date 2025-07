Chivu | Bonny? Mi aspetto quello che mi aspetto da Lautaro Martinez e Thuram!

Cristian Chivu si prepara a rivedere Bonny in campo, mettendo in evidenza le sue aspettative verso l’attaccante. Con Thuram e Lautaro Martinez già confermati nel reparto offensivo nerazzurro, l’arrivo di Bonny dal Parma infonde entusiasmo e speranze di rafforzare ulteriormente la squadra. Le parole di Chivu, pronunciate dopo il match con il Fluminense, lasciano intravedere un futuro promettente. Ora, non resta che scoprire se Bonny saprà all’altezza delle aspettative e contribuire al sogno nerazzurro.

Chivu ha commentato l’arrivo di Bonny dal Parma. I due presto ritorneranno a lavorare insieme. Il francese si aggiunge a Lautaro Martinez e Marcus Thuram in attacco. ASPETTATIVA VERSO BONNY – Cristian Chivu ha parlato diverse cose nel post partita di Inter-Fluminense, commentando anche le parole di Lautaro Martinez nei confronti di Hakan Calhanoglu. Allo stesso tempo, nella parte conclusiva della conferenza stampa di Charlotte, ha detto la sua anche su Yann-Ange Bonny. Il ragazzo è sbarcato a Milano ieri e in mattinata ha fatto le visite mediche all’Humanitas di Rozzano. Questo l’intervento di Chivu: « Sono arrivato qua e pensavo di parlare della partita, invece, ci troviamo a parlare di altre cose. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu: «Bonny? Mi aspetto quello che mi aspetto da Lautaro Martinez e Thuram!»

In questa notizia si parla di: aspetto - chivu - bonny - lautaro

Ranocchia esalta Chivu: «Perfetto per l’Inter per un motivo. Il modulo non sarà un problema, mi aspetto più giovani» - L’ex difensore Andrea Ranocchia loda Cristian Chivu, il nuovo allenatore dell’Inter, sottolineandone qualità umane e calcistiche.

L'Inter si prepara ad affrontare il Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per Club Cristian Chivu ha ancora dei dubbi di formazione, il francese torna a disposizione, ma dal 1' potrebbe essere ancora Sebastiano Esposito al fianco di Lautaro Cosa cam Vai su Facebook

CdS - L'#Inter ha messo nel mirino Hojlund e Bonny per completare il reparto con Lautaro e Thuram. Ma un giovane potrebbe restare come 5ª punta: lo slot se lo giocano Pio #Esposito e Valentin #Carboni. La scelta sarà anche tecnico tattica, viste le diverse c Vai su X

Chivu prende il jolly: come gioca Bonny e come si adatta alle altre punte dell'Inter; Vieri sicuro: Il ciclo non è finito, l'Inter di Chivu è super forte. Su Pio Esposito e Bonny...; Vieri: La coppia Esposito-Bonny? Sono giovani e con tanta voglia di fare, impareranno tanto da Thuram e Lautaro.

Chivu: "Queste tre settimane mi sono servite. Lautaro voleva tirar fuori competitività. Ecco cosa mi aspetto da Bonny" - Dopo la sconfitta contro il Fluminense, Cristian Chivu si è presentato nella sala conferenze del Bank of America Stadium di Charlotte per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Scrive msn.com

Marianella: “Ecco cosa mi hanno detto dall’Inter su Chivu. Esposito? O scelta clamorosa oppure…” - Massimo Marianella ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'approccio di Chivu ma anche dell'exploit di Pio Esposito ... Secondo fcinter1908.it