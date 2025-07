Certificati medici cellulari spenti sfottò | quando Calha va via è sempre un caso

In un mondo dove i certificati medici e le assenze misteriose fanno parte di una narrazione intricata, la storia del turco del 2014 si distingue per il suo drammatico colpo di scena: dichiarare depressione e allontanarsi dai campi, nonostante un rinnovo di contratto con promesse d’amore eterno. È un esempio di come le passioni e le sfide personali possano intrecciarsi con il calcio professionistico, lasciando sempre spazio a qualche domanda senza risposta.

Nel 2014 il turco si dichiarò depresso e non si presentò in ritiro. Pochi mesi prima aveva firmato il rinnovo e dichiarato amore eterno al club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Certificati medici, cellulari spenti, sfottò: quando Calha va via è sempre un caso

In questa notizia si parla di: certificati - medici - cellulari - spenti

«Basta certificati medici o arrivano sanzioni»: la Regione Campania avvisa i docenti dopo il boom di defezioni per la Maturità - In un momento cruciale come quello della Maturità, la Campania lancia un segnale forte: basta certificati medici a valanga, o si rischiano sanzioni.

Certificati medici, cellulari spenti, sfottò: quando Calha va via è sempre un caso; Monte ingaggi e stipendi Napoli 2024/2025.

Cellulari a scuola: spenti oppure sanzioni - Corriere della Sera - Per i trasgressori scatteranno sanzioni disciplinari compresa quella del ritiro temporaneo del cellulare durante le ore di lezione e la restituzione, ove occorra ... Lo riporta corriere.it

Certificati a pagamento, condannato un medico di base che aveva chiesto 30 euro: "È istigazione alla corruzione" - I Supremi giudici hanno confermato la condanna per un medico di Milano che aveva fatto ricorso sottolineando "il tono scherzoso" delle richieste fatte ai pazienti ... Da today.it