Alberto Stasi arriva la decisione del giudice | la sua vita potrebbe cambiare di nuovo

decisione di concedere la semilibertà a Stasi, un provvedimento che potrebbe segnare un punto di svolta nel suo percorso giudiziario. La sentenza della Cassazione sarà determinante per il suo futuro, aprendo nuove prospettive o sancendo un ritorno alle restrizioni. Oggi, il destino di Alberto Stasi si sta nuovamente decidendo, e le conseguenze di questa decisione potrebbero riscrivere il suo cammino di fronte alla giustizia.

Potrebbe essere il giorno della svolta, o l'inizio di un nuovo capitolo giudiziario. Oggi la Corte di Cassazione è chiamata a esprimersi sul ricorso presentato dalla Procura generale di Milano contro la concessione della semilibertà ad Alberto Stasi, l'ex studente della Bocconi condannato a 16 anni per l' omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. Al centro del ricorso c'è soprattutto l' intervista televisiva che Stasi ha rilasciato durante un permesso premio. Un colloquio con il programma Le Iene che, secondo l'accusa, avrebbe violato i termini del permesso stesso, che era previsto per ricongiungimento familiare.

