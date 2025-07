I profumi dell' estate 2025 racchiudono le atmosfere carioca del Brasile tra note golose gourmand tropicali e scie leggere e vivaci Ecco quali provare

Lasciatevi trasportare dall’incanto delle fragranze dell’estate 2025, ispirate all’energia vibrante di Rio de Janeiro. Profumi che catturano l’essenza carioca con note golose, tropicali e leggere, perfetti per migliorare l’umore e assecondare il desiderio di vacanza. Immergetevi in un tripudio di cocco, gelsomino, vaniglia e sabbia, come un cocktail al tramonto. Scoprite quali profumi in olio durano di più e rendono ogni momento indimenticabile.

Profumi che migliorano l'umore. E che assecondano il desiderio di vacanza. Per l'estate 2025, le fragranze si ispirano all'animo allegro e divertente del Brasile, solare e colorato. Così è un tripudio di note di cocco, di gelsomini, di vaniglia e di sabbia, sapori tropicali da degustare come cocktail al tramonto della spiaggia di Copacabana. Per un'estate dall'animo carioca.

