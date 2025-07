Let god sort em out | tutto su clipe’s primo album dopo 16 anni

Nel 2024, il panorama musicale rap si infiamma con la rivalità tra Kendrick Lamar e Drake, due giganti pronti a scrivere la storia. Dopo 16 anni di attesa, Clipse torna con il loro primo album, "Let God Sort Em Out", promettendo di scuotere le fondamenta del genere. Questa mossa segna un nuovo capitolo, dove talento e passione si intrecciano, lasciando il pubblico in trepidante attesa di scoprire se la scena sarà davvero rivoluzionata.

Il panorama musicale rap nel 2024 ha registrato un anno di grande rilevanza, alimentato principalmente dalla rivalità tra due dei principali protagonisti del settore: Kendrick Lamar e Drake. La disputa, iniziata nel 2013, ha generato numerosi scontri pubblici attraverso diss track di forte impatto, come il celebre brano di Lamar “Not Like Us”, che ha dominato le classifiche e le nomination ai premi musicali. Contestualmente, Lamar ha pubblicato il suo ultimo album in studio, GNX, accolto con grande consenso dalla critica. lo scontro tra kendrick lamar e drake: una rivalità che ha caratterizzato il 2024. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Let god sort em out: tutto su clipe’s primo album dopo 16 anni