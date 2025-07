LIVE Musetti-Basilashvili 2-6 6-4 2-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro salva 3 chance di break

Il match tra Musetti e Basilashvili a Wimbledon 2025 entra nel vivo con scambi mozzafiato e svolte emozionanti. L’azzurro, tenace, salva tre chance di break e risponde colpo su colpo all’ex top 20 ATP. Chi vincerà questa battaglia di nervi? Clicca qui per aggiornare in tempo reale e vivere ogni istante di questa sfida avvincente!

40-15 ACE (4°)! 30-15 IN RETE il rovescio del georgiano. 15-15 Sbaglia il dritto su palla bassa Basilashvili. 0-15 Si allarga ed esce il rovescio carico di Musetti. 2-3 Tornato ingiocabile in battuta l'ex n.16 ATP. 40-0 Ace. 30-0 Non è vero: cosa ha tirato di rovescio Basilashvili. Musetti praticamente si è visto sfilare la palla di fianco impossibilitato a controbattere. 15-0 Solito pazzesco cross di dritto del georgiano, sulla riga. 2-2 Non passa il dritto di Basilashvili. Tre chance salvate! Ora bisogna brekkare! A-40 Entra la prima! E' vincente! 40-40 LA TIRA FORTE E AL CORPO! Che coraggio Musetti! Seconda 40-A Niente, doppio fallo e bestemmia.