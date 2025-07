Lorenzo Insigne si svincola dal Toronto e cerca squadra in Europa

Dopo l’avventura in Canada, Lorenzo Insigne si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera nel calcio europeo. Ex protagonista della Serie A e campione d’Europa con la Nazionale nel 2021, il suo ritorno in Italia potrebbe essere imminente, portando nuova energia e esperienza nel nostro campionato. La sua decisione di svincolarsi apre uno scenario interessante: quale sarà la prossima tappa di Insigne? Restate sintonizzati per scoprire le novità!

Un ex grande protagonista della Serie A e Campione d'Europa con la Nazionale nel 2021, potrebbe far ritorno in Italia. Lorenzo Insigne si svincola dal Toronto Fc, club canadese nel quale militava dal 2022, ed ora è libero di firmare a zero con un'altra squadra e iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. LORENZO INSIGNE SI SVINCOLA DAL TORONTO: COSA E' SUCCESSO L'avventura del 34enne di Frattamaggiore si è dunque conclusa con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Già da tempo per l'attaccante napoletano i rapporti con il suo club di appartenenza erano diventati tesi, complice l'arrivo sulla panchina del nuovo allenatore, Robin Fraser, che lo ha sempre considerato l'ultima scelta spedendolo spesso in tribuna.

