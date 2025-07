LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp 6-7 6-7 4-5 Wimbledon 2025 in DIRETTA | break pesante per l’olandese

Il match tra Arnaldi e Van de Zandschulp a Wimbledon 2025 si infiamma, regalando emozioni a ogni punto. Con scambi intensi e colpi sorprendenti, il tennis si fa spettacolo, lasciando il pubblico con il fiato sospeso. La tensione cresce mentre i due tennisti cercano la supremazia sul campo. Resta sintonizzato per vivere ogni istante di questa sfida entusiasmante, perché l’esito finale è ancora tutto da scrivere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Errore dell’olandese da fondo. 4-5 Servizio vincente per Arnaldi. L’italiano deve operare il break per allungare la partita. 40-15 Servizio e diritto per l’italiano. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Ace. 0-15 Vincente il recupero del neerlandese. 5-3 Ace. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Termina fuori il diritto del ligure. 15-15 Diritto largo per l’olandese. 15-0 Van de Zandschulp chiude a rete. 3-4 Fuori misura il diritto di Arnaldi, c’è il break. 30-40 In rete il diritto del sanremese. 30-30 Dirompente rovescio lungolinea di Arnaldi. 15-30 Il ligure si salva con il servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, 6-7, 6-7 4-5, Wimbledon 2025 in DIRETTA: break pesante per l’olandese

