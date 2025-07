Mengo fest | l’anteprima si terra’ a Poppi con la cantante Noemi

Un’estate tutta da vivere prende il via a Poppi con un evento imperdibile: l’anteprima del Mengo Fest, che vedrà sul palco la straordinaria Noemi durante la Notte Rosa. Un’occasione unica per immergersi in musica e cultura, all’insegna del divertimento e dell’emozione. Preparatevi a vivere questa magica serata il 4 luglio, quando la città si trasformerà in un palcoscenico di emozioni. Non mancate!

Arezzo, 1 luglio 2025 – Evento a entrata libera per la Notte Rosa di Poppi L’Anteprima del Mengo Fest quest’anno sarà fatta Ponte a Poppi con un personaggio di eccezione sul palco della Notte Rosa, la cantante Noemi. Venerdì 4 Luglio 2025 in Piazza Garibaldi, grazie alla collaborazione tra l’Associazione Attività Produttive di Ponte a Poppi, il Comune di Poppi e il noto artista locale Comakema, il Mengo Festival fa tappa, per la prima volta, nella vallata del Casentino. A una settimana dall’iconico Festival, in programma ad Arezzo dall’8 al 12 Luglio, questo evento speciale porterà sul palco la cantante Noemi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mengo fest: l’anteprima si terra’ a Poppi con la cantante Noemi

