Strage Bolognaconferma ergastolo Belli

La sentenza definitiva per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, segna un capitolo importante nella lunga ricerca di giustizia sulla strage di Bologna del 1980, che mieté 85 vittime. La Cassazione ha confermato l’ergastolo, chiudendo un dibattito che dura da decenni e riaffermando la responsabilità in uno degli eventi più drammatici della nostra storia. La verità, almeno in questo caso, si fa strada con decisione e fermezza.

14.52 E' definitiva la condanna all'ergastolo per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, accusato di concorso nella strage di Bologna, che il 2 agosto 1980 uccise 85 persone. I giudici della sesta sezione della Cassazione hanno anche ribadito la condanna a 6 anni per l'ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel per depistaggio e a 4 anni per Domenico Catracchia, amministratore di alcuni condomini di via Gradoli a Roma, per false informazioni al pubblico ministero. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

