Ilary Blasi pronta a tornare in tv con Battiti Live | Ho sempre amato i programmi estivi

Ilary Blasi si prepara a conquistare di nuovo il cuore del pubblico con la sua energia contagiosa in Battiti Live, il celebre show estivo che ormai è un’istituzione. Con un entusiasmo rinnovato e tante novità in serbo, la conduttrice svela i segreti della prossima edizione, promettendo un’altra stagione all’insegna della musica, divertimento e emozioni. Ma cosa ha detto esattamente? Scopriamolo insieme.

Tra pochi giorni Ilary Blasi sarà di nuovo al timone di Battiti Live, le rivelazioni della conduttrice. Ilary Blasi sta per tornare sul piccolo schermo con la conduzione di Battiti Live, in onda dal 7 luglio su Canale 5. Ilary Blasi a Battiti Live (screen Mediaset Infinity) In un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla nuova edizione del programma. Queste le sue parole: " Ho sempre amato i programmi estivi e la musica mi mette allegria. C'è qualcosa di magico nel presentare su un palco all'aperto, con davanti il mare, la gente e dei tramonti spettacolari.