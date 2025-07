LIVE Sinner-Nardi 6-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il n1 conquista il primo set

Vivi l'emozione di Wimbledon 2025, dove Nardi si impone al primo set contro Sinner in questa sfida mozzafiato. L’azione si infiamma, i colpi sono un vero spettacolo e il punteggio si fa serrato. Resta con noi per non perdere neanche un momento di questa battaglia tennistica che promette ancora grandi emozioni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Game Sinner. Servizio vincente. 40-15 Si ferma sul nastro la risposta di rovescio del marchigiano. 30-15 Decolla la risposta di rovescio di Luca. 15-15 Di un soffio lunga la risposta di dritto di Nardi. 0-15 Si riprende con l’errore di rovescio di Jannik. SECONDO SET 6-4 PRIMO SET SINNER! Di poco largo il dritto incrociato del marchigiano. Termina qui il primo parziale. 30-40 Servizio e comodo tocco di Nardi. 15-40 DUE SET POINT SINNER! BOOM! Dritto lungolinea in corsa vincente di Jannik. 15-30 Si ferma sul nastro la smorzata di dritto del pesarese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Nardi 6-4, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il n.1 conquista il primo set

