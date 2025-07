Corruzione | Galvagno indagine non conclusa non mi dimetto

Il dibattito sulla corruzione coinvolge figure di spicco e solleva questioni fondamentali sulla trasparenza e la giustizia. Galvagno, al centro delle polemiche, si confronta con richieste contrastanti di dimettersi o di restare in carica, sottolineando l'importanza del rispetto dei tempi giudiziari e della prudenza. In un momento cruciale, le sue parole riflettono l'impegno a mantenere integrità e coerenza con i principi costituzionali, evitando decisioni affrettate che potrebbero compromettere il sistema democratico.

"C'è chi mi chiede di fare un passo indietro e chi di fare due passi in avanti. Se domani decidessi di dare seguito alla richiesta di dimissioni finirei per affermare un principio discutibile: quello che un messaggio attraverso canali digitali possa avere più peso della nostra Costituzione. Stiamo parlando di una indagine che non è ancora conclusa e che dovrà passare da uno o più gradi di giudizio. Sono molto prudente". Così il presidente dell' Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, intervenendo in Parlamento riguardo l'indagine della Procura di Palermo che gli ha notificato un avviso di garanzia per corruzione e peculato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corruzione: Galvagno, indagine non conclusa non mi dimetto

