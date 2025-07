Mengo Music fest parte il conto alla rovescia

Arezzo, 1 luglio 2025 – Manca sempre meno a MENGO MUSIC FEST, il festival che da 21 anni anima l'estate ad Arezzo ed è diventato un punto di riferimento per la musica dal vivo in tutta Italia e che andrà in scena quest'anno a Parco il Prato dall'8 al 13 luglio. Il cast completo conta oltre 50 artisti tra live e dj set, con una proposta artistica sempre eclettica, contemporanea e di qualità. Un'edizione speciale, che prenderà il via con un omaggio corale a Paolo Benvegnù, artista profondamente legato alla città di Arezzo, con la partecipazione di colleghi, amici e compagni di palco. Da Ermal Meta a Irene Grandi, passando per Dente, Giovanni Truppi, Amanda Sandrelli, Piero Pelù, Tosca e tantissimi altri, quella dell'8 luglio sarà una serata a ingresso libero con donazione destinata alla famiglia Benvegnù, realizzata in collaborazione con Officine della Cultura e Woodworm. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mengo Music fest, parte il conto alla rovescia

