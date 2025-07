Italia-Inghilterra | la grande boxe nella Cavea di Piazza Garibaldi a Napoli

Preparati a vivere un evento indimenticabile! Domani, mercoledì 2 luglio 2025 alle 18:30, la Cavea di Piazza Garibaldi a Napoli si trasforma in un’arena di grande boxe internazionale, grazie alla collaborazione tra Comune e Kodokan. Un’occasione unica per respirare l’emozione dello sport nel cuore pulsante della città, un’esperienza che unisce passione, adrenalina e tradizione. Non perdere questa serata di pura adrenalina sportiva!

Domani, mercoledì 2 luglio 2025 (ore 18:30) una serata di sport internazionale organizzata in piazza Garibaldi, a Napoli da Comune e Kodokan nell'ambito del progetto La Bella Piazza. L'arena urbana nel cuore di Napoli torna a vivere e ad accendersi per un evento di natura sportiva. Domani, mercoledì 2 luglio, dalle ore 18:30, la Cavea

