Beukema-Napoli Immobile-Bologna e Lauriente-Roma | pro e contro delle trattative in corso

Le trattative di mercato in Serie A sono al centro dell’attenzione: Beukema a Napoli, Immobile al Bologna e Lauriente a Roma. Quali sono i pro e contro di queste operazioni? Nell’ultimo episodio de La Tripletta, il podcast di Gazzetta, esperti come D'Angelo, Bianchin e Guidi analizzano i vantaggi e le criticità delle trattative più calde del momento. Scopriamo insieme cosa potrebbe cambiare nel campionato e quali strategie stanno dietro queste mosse di mercato.

Durante l'ultimo episodio de La Tripletta, il podcast settimanale di Gazzetta (qui la puntata integrale), Vincenzo D'Angelo, Luca Bianchin e Marco Guidi dicono la loro sulle principali trattative che vedono attualmente coinvolti i club di Serie A. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Beukema-Napoli, Immobile-Bologna e Lauriente-Roma: pro e contro delle trattative in corso

