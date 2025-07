LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp 6-7 6-7 3-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il ligure salva due palle break

Segui da vicino l’emozionante match tra Arnaldi e Van de Zandschulp a Wimbledon 2025, dove il talento italiano lotta con determinazione contro il rivale olandese. Tra scambi mozzafiato e salvataggi incredibili, ogni punto è un assaggio di pura adrenalina. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e scopri come questa sfida si svolgerà fino al decisivo game finale. La tensione è alle stelle: chi vincerà?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 In rete il diritto del sanremese. 30-30 Dirompente rovescio lungolinea di Arnaldi. 15-30 Il ligure si salva con il servizio. 0-30 Diritto in rete per l’italiano. 0-15 Risposta profonda nei piedi del giocatore arancione. 3-3 Van de Zandschulp chiude con una smorzata deliziosa. 40-0 Lungo il diritto dell’azzurro. 30-0 Volée di rovescio per il neerlandese. 15-0 Tocco vincente del giocatore olandese. 3-2 Termina lungo il colpo di Van de Zandschulp, il ligure ha annullato due palle break. A-40 Prima palla vincente. 40-40 L’italiano si salva con il servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, 6-7, 6-7 3-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il ligure salva due palle break

In questa notizia si parla di: arnaldi - zandschulp - diretta - ligure

LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si annuncia una bagarre intensa - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, il torneo più prestigioso del tennis su erba! Questa sfida tra Matteo Arnaldi e Botic Van de Zandschulp promette emozioni forti e colpi spettacolari, con entrambi i campioni determinati a scrivere una pagina importante della loro carriera.

Atp Indian Wells, il programma di oggi: partite e orari; Roland Garros, rivivi la diretta: avanti Musetti, Arnaldi e Fognini ma saluta Bellucci; LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, 6-7, 6-7 Wimbledon 2025 in DIRETTA: partita sospesa, cos’è successo.

Quando gioca Matteo Arnaldi a Wimbledon: i precedenti con Botic van de Zandschulp - Dopo gli stop per infortunio al Queen’s e ad Eastbourne, il ligure è pronto a tornare in campo sui prati dell'All England Club ... Riporta sportal.it

Coppa Davis, Arnaldi-Van de Zandschulp, l'azzurro cede il primo punto e perde al terzo 6-7 6-3 7-6 - RaiNews - Van De Zandschulp Matteo Arnaldi, numero 44 del mondo, perde contro il numero 2 olandese e 51 del ranking Botic Van de Zandschulp, punteggio finale 7- rainews.it scrive