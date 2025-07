Clizia Incorvaia ricorda la suocera Eleonora Giorgi | Sono frustrata non ti trovo e mi sento triste

Clizia Incorvaia dedica un toccante ricordo alla sua amata suocera, Eleonora Giorgi, svelando l'intensità del suo dolore e la mancanza di una figura così speciale. A quasi quattro mesi dalla perdita, le parole della showgirl riflettono un legame profondo e indelebile, che ancora vive nel suo cuore. Un gesto di affetto e nostalgia che ci ricorda quanto il legame con le persone care sia eterno, anche nel ricordo.

A quasi quattro mesi dalla morte di Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia ricorda l'attrice attraverso un post su Instagram. Le parole a corredo di alcuni scatti che le ritraggono insieme: "Correi chiamarti o scriverti che mi manca la tua voce, i tuoi consigli, il tuo sorriso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Clizia Incorvaia ricorda con delle parole piene d'amore la sua amata suocera Eleonora Giorgi: "Sono giorni che ti cerco, che vorrei chiamarti o scriverti che mi manca la mia complice. Ti cerco e non ti trovo e mi sento triste, ma anche felice di averti avuta nella

