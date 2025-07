L’Ucraina sta sviluppando nuove munizioni anti-drone

L’Ucraina investe nel futuro della difesa, sviluppando nuove munizioni anti-drone per contrastare efficacemente gli attacchi russi. Con l’obiettivo di produrre almeno 30.000 droni a lungo raggio entro il 2025, il paese dimostra una strategia innovativa e determinata. Ma quali sono le implicazioni di questa corsa tecnologica? L’Ucraina ha iniziato a sviluppare nuove munizioni anti-drone, segnando un passo decisivo verso una difesa più avanzata e resiliente.

per contrastare gli attacchi aerei russi. L’Ucraina continua ad ampliare le sue capacità di guerra con i droni. Il presidente Volodymyr Zelensky si è posto l’obiettivo di produrre almeno 30.000 droni a lungo raggio entro il 2025. ? L’Ucraina ha iniziato a sviluppare nuove munizioni anti-drone . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - L’Ucraina sta sviluppando nuove munizioni anti-drone

In questa notizia si parla di: ucraina - munizioni - anti - drone

Le attività di intelligence anti-Iran con i droni USA di Sigonella Poche ore dopo il bombardamento dei siti nucleari iraniani di Fordow, Natanz ed Esfahan, un grande drone MQ-4C “Triton” della Marina Militare degli Stati Uniti d’America ha effettuato una lunga Vai su Facebook

Ucraina, contro i droni con fucili da caccia e proiettili speciali; USA Ridirezionano Armi Anti-Drone: Dall’Ucraina al Medio Oriente; Lancet da esportazione e munizioni anti-drone al Salone MILEX 2025 a Minsk.

Ucraina, Fesenko “Mosca bombarda le città perché fa più fatica ad avanzare” - L’intervista all’analista ucraino: “Cercano di distruggere le strutture energetiche, in particolare le raffinerie, sperando di indebolire le retrovie e ... Secondo repubblica.it

L'Ucraina si ritira dalla convenzione sulle mine anti-uomo. Maxi-raid aereo russo, decollano jet polacchi - Zelensky: "Mosca non si fermerà finché sarà in grado di sferrare attacchi massicci. Come scrive huffingtonpost.it