Delitto di Garlasco il testimone che ha trovato gli attrezzi nel canale di Tromello | Erano lì da anni | VIDEO

Il testimone che ha trovato gli attrezzi nel canale di Tromello, dragato poi dai carabinieri alla ricerca dell'arma del delitto di Garlasco, parla per la prima volta ai microfoni di Morning News, la trasmissione d'approfondimento mattutina in onda su Canale 5. "Ho trovato un attizzatoio da camino che ho usato per tre o quattro volte per fare una grigliata. Una mazzetta e un'ascia che l'ho usata tante volte per lavoro". Le condizioni degli attrezzi, però, non erano buone: "Erano lì da tanti anni perchĂ© erano sotto fango". Pungolato dall'intervistatore, il muratore afferma anche di aver trovato uno zaino "di tipo militare, ma era marcito con l'acqua.