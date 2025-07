Tornano Mulè e Toscano Antonini spiazza l’Avellino

Nel mondo del calcio, le sorprese sono all’ordine del giorno, e l’ultima notizia non fa eccezione: mul232 e Toscano spiazzano l’Avellino con sviluppi imprevisti. Doveva essere un’operazione semplice, già definita da gennaio, ma ora tutto cambia inaspettatamente nelle ultime ore. La trasferte di Lescano, Mulè e Toscano si tinge di un nuovo, sorprendente capitolo che potrebbe riscrivere le sorti del mercato.

Tempo di lettura: 2 minuti Doveva essere un’operazione chiusa e definita già da gennaio: Facundo Lescano in prestito all’ Avellino con diritto di riscatto ( già esercitato dal club irpino con largo anticipo ), e in parallelo il trasferimento a titolo definitivo di Erasmo Mulè e Marco Toscano al Trapani. Ma nelle ultime ore tutto è clamorosamente saltato. Secondo quanto trapelato in ambienti vicini all’Avellino, il club irpino avrebbe esercitato con largo anticipo il diritto di riscatto su Lescano, mentre il Trapani avrebbe dovuto completare gli acquisti di Mulè e Toscano entro il 30 giugno. Ma nella serata di ieri, il presidente granata Valerio Antonini avrebbe disatteso l’intesa, mandando tutto all’aria e rispedendo i due centrocampisti ad Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it