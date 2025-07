Lazio fonti | Fuorviante ricostruzione Gravina club ha rispettato le regole

Nel dibattito attuale sulla Lazio e il blocco del mercato estivo, emergono chiaramente divergenze tra la ricostruzione ufficiale e le fonti indipendenti. Secondo alcune fonti confidenziali vicine agli organismi di controllo, la versione fornita dal presidente Gravina si presenta incompleta e potenzialmente fuorviante, poiché omette passaggi fondamentali dell’evoluzione normativa tra dicembre 2023 e maggio 2025. La verità sui fatti si rivela più complessa di quanto sembri a prima vista.

"La ricostruzione offerta dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, in merito al blocco del mercato estivo dei biancocelesti, appare parziale e fuorviante, poiché omette passaggi chiave dell'evoluzione normativa intercorsa tra dicembre 2023 e maggio 2025". Lo sottolineano all'Adnkronos fonti confidenziali vicine agli organismi di controllo indipendenti, sostenendo che non si può affermare "che

