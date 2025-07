Se lo fai moriranno milioni di persone | accusa gravissima a Trump

In un mondo dove le decisioni politiche possono fare la differenza tra vita e morte, l'accusa contro Trump di aver messo a rischio milioni di vite con tagli ai fondi di cooperazione internazionale è esplosiva. Ridimensionare l’Agenzia statunitense per lo sviluppo potrebbe avere ripercussioni devastanti, minando anni di progressi nel campo sanitario e dello sviluppo globale. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa scelta sulla stabilità mondiale?

In un mondo sempre più segnato da disuguaglianze e emergenze umanitarie, le scelte politiche di alcune grandi potenze possono avere conseguenze devastanti su scala planetaria. La decisione di tagliare i fondi a programmi di cooperazione internazionale e sviluppo sanitario nei Paesi più fragili mette a repentaglio anni di progressi ottenuti con fatica. In questo scenario, il drastico ridimensionamento dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale ( Usaid ) voluto dall’amministrazione americana rischia di rappresentare una delle più gravi battute d’arresto per la salute pubblica globale degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Se lo fai, moriranno milioni di persone”: accusa gravissima a Trump

In questa notizia si parla di: moriranno - milioni - persone - accusa

The Lancet: i tagli di Trump all'Usaid causeranno oltre 14 milioni morti entro il 2030 - Lo rivela uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Lancet, mentre i leader mondiali e imprenditoriali sono riuniti a Siviglia per una conferenza delle ... huffingtonpost.it scrive

I superbatteri resistenti agli antibiotici potrebbero uccidere 39 milioni di persone entro il 2050 - MSN - Più di 39 milioni di persone in tutto il mondo potrebbero morire per infezioni resistenti agli antibiotici nei prossimi 25 anni e altri 130 milioni potrebbero morire per cause correlate. Lo riporta msn.com