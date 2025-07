Cherubini a Mediaset | Per Leoni non è solo una questione economica Bonny? A gennaio gli avevamo fatto una promessa

Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, svela i retroscena di mercato e le strategie nerazzurre. Dalla chiusura imminente dell’affare Bonny all’aggiornamento sul futuro di Giovanni Leoni, il dirigente offre uno sguardo diretto sulle decisioni che plasmeranno la prossima stagione. Tra promesse mantenute e nuove sfide, il calciomercato si rivela ancora più caldo e intrigante. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola per l’Inter e il Parma.

L’amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, ha parlato dell’operazione in chiusura con l’Inter per Bonny e del futuro di Leoni. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha affrontato diversi temi legati al calciomercato Inter: in primis l’operazione in chiusura per l’arrivo in nerazzurro di Ange-Yoan Bonny, in secondo luogo si è soffermato sul futuro di Giovanni Leoni. SU BONNY ALL’INTER – « Ancora non è formalizzata l’operazione ma c’è la volontà dei club di arrivare all’accordo e il giocatore di accettare la proposta dell’Inter ma ci sono accordi da siglare. 🔗 Leggi su Internews24.com