Calciomercato Inter arriva Bonny per 25 milioni ma non basta | ecco perché Calhanoglu diventa un problema

Il calciomercato dell'Inter si riaccende con nuovi colpi e tensioni inaspettate. Dopo l'arrivo di Bonny per 25 milioni, la situazione si complica: Calhanoglu diventa un problema, Lautaro si fa sentire e Marotta risponde a tono, mentre Calhanoglu non resta zitto. La squadra, reduce dal Mondiale per Club, deve affrontare una fase cruciale fatta di aspettative e delusioni. Oggi, 1 luglio, si riapre ufficialmente il mercato: si aprono tutti gli scenari che fanno ...

Lautaro tuona, Marotta chiarisce (e tuona due volte), Calhanoglu reagisce (e tuona tre volte). L’Inter che torna dal Mondiale per Club deve un po’ raccogliere i cocci di una stagione a tratti esaltante ma con delle delusioni cocenti e delle ferite che, alla luce dei fatti, non sono ancora rimarginate. Oggi, 1 luglio, il calciomercato comincia ufficialmente (di nuovo, dopo la microparentesi di inizio giugno): si aprono tutti gli scenari che fanno pensare a un momento di forte rinnovamento. Dello spogliatoio, prima ancora che del progetto, su cui Oaktree è stato chiaro: servono giovani da valorizzare ma con cui vincere da subito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Calciomercato Inter, arriva Bonny per 25 milioni ma non basta: ecco perché Calhanoglu diventa un problema

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - calhanoglu - arriva

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

#Calhanoglu risponde a #Marotta e #Lautaro #Calciomercato #Inter #SerieA #Galatasaray Vai su X

Telenovela infinita https://bmbr.cc/4hcsugj #Calhanoglu #Inter #Galatasaray #calciomercato Vai su Facebook

Calciomercato Inter, arriva Bonny per 25 milioni ma non basta: ecco perché Calhanoglu diventa un problema; Calciomercato Inter, Calhanoglu via? I possibili sostituti; Calhanoglu lascia l'Inter? I possibili sostituti del turco, accostato ad Arabia Saudita e Galatasaray.

Lautaro si sfoga, la replica arriva da Calhanoglu: che frecciata - Il capitano dell'Inter Lautaro si è scagliato contro Calhanoglu e forse non solo: la moglie non ha fatto attendere la risposta piccata ... Come scrive calciomercato.it

Polveriera Inter, la moglie di Calhanoglu risponde a Lautaro sui social: "Certe persone leali fino a quando hanno bisogno di te" - Il capitano nerazzurro ha dichiarato: "Chi non vuole restare se ne vada". Si legge su corrieredellosport.it